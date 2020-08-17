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Российская военная техника движется к границе с Беларусью – СМИ

17 августа, 01:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Очевидцы сообщают о передвижении грузовиков Росгвардии в направлении Беларуси

Колонна грузовых автомобилей, похожих на автозаки ОМОНа Росгвардии была замечена на автотрассе Москва – Минск в России по направлению к границе с Беларусью. Об этом в разное время сообщали читатели нескольких российских изданий, а соответствующие видео были опубликованы в телеграм-канале Paris Burn.

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На видео видно, как несколько колонн российской спецтехники движутся, как утверждают авторы видео, в сторону российско-белорусской границы с замазанными номерными знаками.

Российские автозаки на трассе Санкт-Петербург – Псков

Читатель "Фонтанки" также сообщил, что видел колонну автозаков без маркировок и номеров на дороге Санкт-Петербург – Псков – в общей сложности около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

"За 4 часа дороги Псков – СПб встретил около 30–40 "Уралов", двигающихся без номеров. Были ещё машины типа "Хаммер". Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией", - цитирует его издание.

Появилась информация о колонне военной технике, но уже на другой трассе, в еще одном издании.

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"Мы получили от двух читателей сообщения о том, что некая военная техника движется в сторону границы с Беларусью по трассе Москва – Минск",опубликовало запись с фото в телеграм-канале издание "Медуза".

Там отмечают, что пока им "не удалось выяснить, что происходит".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощьпо обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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