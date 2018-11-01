Российские спасатели "косят" снег триммером: видео удивило Интернет

Сегодня, 00:27

В российском МЧС называют такие меры "плановым мероприятием по уборке"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудников российского МЧС сняли за весьма необычным занятием – спасатели косили тримерами снег в селе Новоалексеевском Свердловской области.

Местный портал Е1 объясняет это тем, что накануне в пожарно-спасательные части Екатеринбурга пришел приказ отправить по два человека на уборку травы перед визитом в село начальства.

Работникам полагалось одеться по погоде, иметь перчатки и рабочие инструменты: ручные косы, грабли, лопаты и триммеры.

Стоит отметить, что, судя по видео, сотрудники ведомства честно пытались выполнить приказ, но добраться косами и триммерами до погребенной под сугробами травы – задача действительно не из легких.

В региональном управлении МЧС сообщили, что покос травы под снегом является "плановым мероприятием по уборке территории". 

Напомним, ранее сообщалось, как жители одного из жилых комплексов в России оригинальным способом высказали недовольство качеством уборки снега во дворах — засыпав снегом дверь управляющей компании.

Также мы писали, что в российском городе Норильск, что в Красноярском крае, этим летом неожиданно выпал снег.
Россия, снег, курьез, уборка
Источник:

"Сегодня"

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