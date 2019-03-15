Российский олигарх подал на США иск на колоссальную сумму

Из-за санкций, наложенных на Олегу Дерипаску в связи с вмешательством в президентские выборы, он потерял 7,5 млрд долларов

Олег Дерипаска. Фото: AFP

Российский олигарх подал на США иск на колоссальную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bde/e3a/5c8bdee3ad591.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bde/e3a/5c8bdee3ad591.jpeg 2019-03-15T19:20:00+02:00 Россия Из-за санкций, наложенных на Олегу Дерипаску в связи с вмешательством в президентские выборы, он потерял 7,5 млрд долларов

Один из самых богатых людей в России и приближенный к президенту Владимиру Путину олигарх Олег Дерипаска 15 марта подал в суд на Министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина.

Как с ссылкой на текст иска Bloomberg пишет, что владелец "Русала" потребовал отменить санкции, которые против него ввел Белый дом в связи с российским вмешательством в президентские выборы, которые проходили в США в 2016 году.

В ходатайстве миллиардер называет себя "последней жертвой" "политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России", а также утверждает, что Управление по контролю за иностранными активами несправедливо и незаконно его преследовало, в связи с чем его капитал упал на 7,5 млрд долларов.

Санкции привели к "полному разрушению богатства, репутации и экономического благосостояния Дерипаски", резюмируется в иске.

Напомним, что в октябре власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы Дерипаски и, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Кроме того, ранее в этом году сообщалось, что Соединенные Штаты сняли санкции с принадлежащих ему компаний "Русал", EN+ и "Евросибэнерго".

Мы также писали, что в декабре США расширили санкции против России в связи с ведением подрывной кибердеятельности. Под удар санкции попали четыре российских организации и 18 представителей разведслужб, в том числе и люди Дерипаски.

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