Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Российский олигарх подал на США иск на колоссальную сумму

Сегодня, 19:20

Из-за санкций, наложенных на Олегу Дерипаску в связи с вмешательством в президентские выборы, он потерял 7,5 млрд долларов

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска. Фото: AFP
Российский олигарх подал на США иск на колоссальную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bde/e3a/5c8bdee3ad591.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bde/e3a/5c8bdee3ad591.jpeg Россия Из-за санкций, наложенных на Олегу Дерипаску в связи с вмешательством в президентские выборы, он потерял 7,5 млрд долларов

Один из самых богатых людей в России и приближенный к президенту Владимиру Путину олигарх Олег Дерипаска 15 марта подал в суд на Министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина.

Как с ссылкой на текст иска Bloomberg пишет, что владелец "Русала" потребовал отменить санкции, которые против него ввел Белый дом в связи с российским вмешательством в президентские выборы, которые проходили в США в 2016 году.

В ходатайстве миллиардер называет себя "последней жертвой" "политической борьбы и продолжающейся реакции на предполагаемое вмешательство России", а также утверждает, что Управление по контролю за иностранными активами несправедливо и незаконно его преследовало, в связи с чем его капитал упал на 7,5 млрд долларов.

Санкции привели к "полному разрушению богатства, репутации и экономического благосостояния Дерипаски", резюмируется в иске.

Напомним, что в октябре власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы Дерипаски и, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке. 

Кроме того, ранее в этом году сообщалось, что Соединенные Штаты сняли санкции с принадлежащих ему компаний "Русал", EN+ и "Евросибэнерго".

Мы также писали, что в декабре США расширили санкции против России в связи с ведением подрывной кибердеятельности. Под удар санкции попали четыре российских организации и 18 представителей разведслужб, в том числе и люди Дерипаски.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, санкции, олигархи, санкции против России , Дерипаска, вмешательство России, РусАл

Вы сейчас просматриваете новость " Российский олигарх подал на США иск на колоссальную сумму". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удар санкциями по Дерипаске: акции "Русала" рекордно рухнули

16 апреля 2018, 08:39

Проблемы с предприятием олигарха встряхнули весь мировой рынок алюминия

Санкции против путинского олигарха рекордно взвинтили мировые цены на алюминий

18 апреля 2018, 13:21

Стоимость металла выросла до максимума с сентября 2011 года

Предприятие путинского олигарха Дерипаски потеряло клиентов в Японии – СМИ

17 апреля 2018, 15:40

Против "Русала" были введены санкции США

США "поставили на колени" путинского олигарха Дерипаску – СМИ

21 апреля 2018, 06:02

Американские журналисты выяснили, сколько потерял российский олигарх в результате санкций США

В США назвали условия, при которых снимут санкции с российского "Русала"

23 апреля 2018, 17:08

Путинский олигарх Дерипаска контролирует почти половину акций алюминиевого гиганта

Путинский олигарх Дерипаска избавляется от акций своего холдинга – СМИ

4 июня 2018, 11:12

По данным источников, российский бизнесмен нанял инвестиционный банк Rothschild & Co

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Почему люди вздрагивают во сне

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Желающие плюнуть в лицо Шепелеву встали в очередь

«Я буду Любовь Баскова»: Успенская о скором замужестве

Сенсационное признание Виторгана: Все, сдаюсь, я гей