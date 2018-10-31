Российский омбудсмен анонсировала переговоры по "обмену" капитанами задержанных судов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 20 октября, заявила, что Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов сейнера Норд Владимира Горбенко и украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

"Следующий наш этап – это капитаны. Капитан (Норда) Владимир Горбенко и (капитан ЯМК-0041 Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", – сказала Москалькова журналистам в Крыму.

Напомним, ранее Москалькова заявила российским СМИ, что Украина и Россия обменялись задержанными моряками.

Между тем, в Госпогранслужбе заявили, что никакого обмена не было, поскольку члены экипажа Норд во-первых, являлись гражданами Украины, а во-вторых, не были ограничены в передвижениях и могли отправиться в Крым в любое время.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в результате обмена моряками между Россией и Украиной семеро украинцев уже направляются на Родину. Она напомнила, что Киев с мая работал над возвращением украинцев из "плена", но у них отобрали паспорта и это делало невозможным их возвращение.

Напомним, сейнер "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Долгое время между омбудсменами двух стран шли переговоры об обмене моряков.

28 августа 2018 года представителями "пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акватории Черного моря было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯОД 2105" с четырьмя членами экипажа.