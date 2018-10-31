Российский омбудсмен анонсировала переговоры по "обмену" капитанами задержанных судов

Сегодня, 00:44

Москалькова рассказала о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041

фото GETTY
фото GETTY

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 20 октября, заявила, что Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов сейнера Норд Владимира Горбенко и украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

"Следующий наш этап – это капитаны. Капитан (Норда) Владимир Горбенко и (капитан ЯМК-0041 Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", – сказала Москалькова журналистам в Крыму.

Напомним, ранее Москалькова заявила российским СМИ, что Украина и Россия обменялись задержанными моряками.

Между тем, в Госпогранслужбе заявили, что никакого обмена не было, поскольку члены экипажа Норд во-первых, являлись гражданами Украины, а во-вторых, не были ограничены в передвижениях и могли отправиться в Крым в любое время.

В свою очередь,  уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в результате обмена моряками между Россией и Украиной семеро украинцев уже направляются на Родину. Она напомнила, что Киев с мая работал над возвращением украинцев из "плена", но у них отобрали паспорта и это делало невозможным их возвращение.

Напомним, сейнер "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта этого года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Через полтора месяца россияне задержали в Азове, неподалеку Крыма, украинское судно якобы за браконьерство в экономической зоне России. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Долгое время между омбудсменами двух стран шли переговоры об обмене моряков.

28 августа 2018 года представителями "пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акватории Черного моря было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯОД 2105" с четырьмя членами экипажа.
Россия, переговоры, Крым, горбенко, судно, по правам человека, Норд, Москалькова
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Госпогранслужба. Фото: 7kanal.com.ua

Все являются украинцами: в Госпогранслужбе объяснили, что означает "обмен" моряками с РФ

Вчера, 19:27

Оккупанты пытаются представить ситуацию как обмен, который состоялся на админгранице, заявили украинские пограничники

Россия

Капитан керченского судна «Норд» Владимир Горбенко в суде Херсона. Фото: ru.krymr.com

Россия удерживает капитана украинского судна: Москва назвала условие обмена

Вчера, 18:31

Москва готова совершить обмен украинца Виктора Новицкого на капитана судна "Норд" Владимира Горбенко
Загрузка...

Украина

Украинское судно. Фото: ps.fsb.ru

Москва обменяла семерых украинцев на российских моряков

Вчера, 16:59

В обмен украинская сторона передала России семь моряков с сейнера "Норд"

Экономика

Фото: twitter.com / SarganLarysa

В Украине продают скандальное российское судно "Норд"

23 Октября, 18:07

Стартовая цена лота на аукционе составляется больше полутора миллиона гривен

Крым

Судно "Норд". Фото: twitter.com / SarganLarysa

Прокуратура передала скандальное судно "Норд" в АРМА

19 Октября, 21:20

Прокуроры указывают, что решение о передаче в АРМА принято для экономии бюджетных средств

Украина

Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua

Моряки судна "Норд" могут покинуть территорию Украины - Денисова

31 Августа, 10:58

Денисова подчеркнула, что члены экипажа "Норда" являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными лицами
Загрузка...