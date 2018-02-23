Российский робот-хирург весной будет тренироваться на свиньях

Сегодня, 11:04

Первую операцию запланировали на следующей неделе

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В России в Пензе запланирована первая операция хирургического робота российского производства. Хирурги планируют удалить миому матки свинье. Об этом сообщил главный уролог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

Аппарат разработали по аналогу с роботом-ассистентом Da Vinci, который в США выпускается с 2000 г. 

Министр здравоохранения РФ считает, что  российский робот доведен до промышленного уровня и позволяет проводить сложнейшие операции удаленно. По их оценкам, такая аппаратура будет стоить в 5-6 раз дешевле американского аналога. 

Напомним, тончайшие сосуды глаза доверили оперировать роботу. Машинам уже дают задания уничтожать раковые опухоли и делать бесшовные операции. Лучших из роботов-хирургов выбирают в Великобритании. 

Ранее сообщалось, что в немецкой церкви появился робот-священник.

А инженеры из Политехнической школы Лозанны и Швейцарского национального центра компетенции в области исследований представили робота, способного ходить и ползать, подниматься по вертикальным поверхностям и перемещать предметы.

Кроме того, британский студент создал робота-юриста, который сэкономил людям миллионы долларов и работает бесплатно.
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