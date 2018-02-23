Российский робот-хирург весной будет тренироваться на свиньях

В России в Пензе запланирована первая операция хирургического робота российского производства. Хирурги планируют удалить миому матки свинье. Об этом сообщил главный уролог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

Аппарат разработали по аналогу с роботом-ассистентом Da Vinci, который в США выпускается с 2000 г.

Министр здравоохранения РФ считает, что российский робот доведен до промышленного уровня и позволяет проводить сложнейшие операции удаленно. По их оценкам, такая аппаратура будет стоить в 5-6 раз дешевле американского аналога.

Напомним, тончайшие сосуды глаза доверили оперировать роботу. Машинам уже дают задания уничтожать раковые опухоли и делать бесшовные операции. Лучших из роботов-хирургов выбирают в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в немецкой церкви появился робот-священник.

А инженеры из Политехнической школы Лозанны и Швейцарского национального центра компетенции в области исследований представили робота, способного ходить и ползать, подниматься по вертикальным поверхностям и перемещать предметы.

Кроме того, британский студент создал робота-юриста, который сэкономил людям миллионы долларов и работает бесплатно.





