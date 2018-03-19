Российский "Сбербанк" показал карту с украинским Крымом

Сегодня, 19:18

В стратегии компании на карте аннексированный Крым отмечен как территория Украины

Фото: sberbank.ru
Фото: sberbank.ru

В своей "Стратегии 2020" российский "Сбербанк" на одной из карт обозначил территорию оккупированного Крыма как украинскую.

Отчет банка доступен на официальном сайте.

Некоторые, правда, посчитали, что возможно "Сбербанк" просто решил "прикрыть" Крым меткой. 

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Интернет-издание "Лентач" отметило, что сли не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться – все же Сбер считает, что украинский." а Также добавили язвительный вопрос: "В честь чего тогда праздник вчера был по всей стране?"

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Напомним, недавно телеканал Euronews выпустил сюжет о военных учениях для школьников из Крыма, при этом "забыв" упомянуть об аннексии полуострова. Материал появился на сайте канала 23 января. 

Позже канал исправил свой сюжет о Крыме, в котором не было указания о российской оккупации полуострова.

Также в одном из магазинов Будапешта продавали карты, на которых Крым и часть Юга Украины не были обозначены как украинская территорияЗаметим, на карте также другим цветом обозначены Юг Украины – часть Херсонщины и Одесской области. 
Россия, Украина, Крым, сбербанк, карта

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