Российский журналист назвал заказчика убийства Влада Листьева

Тележурналист, ведущий и продюсер Дмитрий Захаров, в прошлом коллега убитого в 1995 году Владислава Листьева назвал заказчиком преступления ныне покойного олигарха Бориса Березовского.

Захаров связал гибель Листьева с монополией руководства телеканала на размещение телевизионной рекламы. По мнению Захарова, все "было настолько очевидным, что расследовать, собственно, было нечего".

"Процентов с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже нет в живых", – сказал Захаров, имея в виду Бориса Березовского, найденного мертвым в 2013 году в Аскоте, близ Лондона, в интервью каналу MixTV.

Как следует из слов Захарова, речь шла о четверти миллиарда долларов, проценты с которых якобы терял Березовский в результате действий Листьева.

Это уже не первый раз, когда Березовского называют заказчиком убийства Листьева. В частности, заказчиком убийства Березовского называл убитый в 2004 году журналист Пол Хлебников; о выгоде для Березовского от убийства Листьева заявлял также бизнесмен Андрей Луговой, обвиняемый Великобританией в убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. А в 2010 году такое мнение высказал Юрий Колчин, организатор убийства депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой.

Сам Березовский, который на момент убийства Листьева был первым заместителем председателя совета директоров ОРТ, утверждал, что к убийству Листьева причастны бывший руководитель Службы безопасности президента РФ Александр Коржаков и бывший директор ФСБ Михаил Барсуков.

Березовский также отмечал, что у него есть свои предположения о том, кто может быть причастен к этому преступлению. Бизнесмен однажды упомянул, что заказать Листьева мог Владимир Путин.

Напомним, тележурналист и генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ) Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.