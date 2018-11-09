Россию заподозрили в попытках нарушить работу GPS в Финляндии и Норвегии

Сегодня, 13:46

Россия подозревается во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем, которое произошло во время недавних учений НАТО

Россия могла вмешаться в работу спутниковой системы. Фото vt-inform.ru
Россия могла вмешаться в работу спутниковой системы. Фото vt-inform.ru

На севере Финляндии, в Лапландии, нарушена работа геолокационного сервиса GPS, сообщает в пятницу, 9 ноября портал Yle. Подобные проблемы ранее отмечали норвежские военные, которые связывали их с активностью России на фоне учений НАТО Trident Juncture.

Как сообщается, первыми обнаружили сбой в работе системы финские военные, которые предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу.

На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы.

Yle отмечает, что Россия подозревается во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем, которое произошло во время недавно завершившихся учений НАТО в Норвегии.

Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ.

Ранее мы писали о крупнейших военных учениях Североатлантического альянса Trident Juncture, которые прошли в Норвегии.

Тогда Россия обещала принять ответные меры для обеспечения собственной безопасности в связи с усилением присутствия НАТО в Северной Норвегии.

Кроме того, в этом году из-за противостояния с Россией вооруженные силы Германии собирались направить втрое больше солдат на маневры НАТО, чем в прошлом.
Россия, Норвегия, Финляндия, gps
Источник:

Интерфакс

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