Русские шпионы в Интерполе и бразильские коррупционеры в Японии: ТОП-5 главных новостей мира

Во Франции бастуют автомобилисты, а солдатам США теперь можно стрелять в мексиканских нелегалов

В крупных японских корпорациях тоже процветает коррупция – правда, в гораздо меньших масштабах. А французские водители готовы стоять насмерть за старые цены на бензин. Эти и другие главные новости уходящей недели – в специальном материале сайта "Сегодня".

Шпионский скандал вокруг выборов главы Интерпола

Выборы нового главы Интерпола в этом году напоминали шпионский детектив. На 87-й сессии Генеральной ассамблеи этой организации одним из наиболее вероятных претендентов на победу был российский генерал-майор Александр Прокопчук, с 2016 года занимавший пост вице-президента Международной организации уголовной полиции.

Дело в том, что рожденный в Украине российский силовик (кстати говоря, на Родине у него остался родной брат-дипломат, на данный момент работающий на посту представителя Украины в ОБСЕ), как оказалось – сотрудник российской разведки, который еще с конца 80-х начал работать в тогдашнем КГБ. Об этом написал в Facebook советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко.

"Работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен в "американский" отдел Первого Главного Управления КГБ (Стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США. В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб. Но он, по-прежнему, был и остается сотрудником спецслужб РФ. С 2011 года Прокопчук возглавил российское бюро Интерпол. Именно в это время Россия стала активно использовать Интерпол в качестве инструмента преследования неугодных лиц. Это делалось путем выставления "красных карточек" по сфабрикованным обвинениям на людей опасных для режима Путина, которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце-концов это привело к большому скандалу", – написал Геращенко.

Перспектива избрания главой Интерпола действующего российского шпиона вызвала резкое сопротивление во всем мире: многие страны-участники пригрозили даже выйти из международной организации, если Прокопчук все-таки будет избран президентом.

К счастью, обошлось – Россия осталась в пролете: новым главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи. 21 ноября в результате голосования Ким Чон Ян уверено обошел российского генерала Александра Прокопчука – 60,5% голосов против 39,5%.

Все подробности шпионской карьеры Александра Прокопчука и международного резонанса вокруг выборов читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Скандал вокруг выборов главы Интерпола: все, что нужно знать")

Турция: 74 пожизненных за попытку путча

21 ноября в Турции осудили путчистов, которые пытались захватить власть в июле 2016 года: 74 военным дали пожизненные сроки за попытку военного переворота. Впрочем, с учетом того, что в результате попытки путча погибло 256 человек (среди них 104 заговорщика), а 1440 получили ранения, вряд ли можно считать такой приговор особенно жестоким.

Все обвиненные входили в составы военных формирований, которые действовали на территории Анкары в ночь попытки переворота. Как сообщает Anadolu, приговоры в отношении еще 189 человек будут вынесены отдельно.

В Анкаре обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Гюлена, проживающего в США, но тот, конечно же, все отрицает.

Майдан по-французски: "желтые жилеты" протестуют против новых цен на бензин

17 ноября по всей Франции начался так называемый протест "желтых жилетов": около 40 тысяч протестующих заблокировали более 150 дорог по всей Франции. Акция неповиновения получила название "протеста желтых жилетов" по довольно-таки банальной причине: митингующие используют желтые светоотражающие жилеты. В столице активисты первым делом перекрыли центральную магистраль Парижа – Елисейские поля.

Протесты во Франции вспыхнули из-за повышения цен на бензин: согласно решению французских властей, в 2019 году налог на дизельное топливо должен вырасти на 6,5%, а на бензин – на 2,9%. Такие действия власть аргументирует борьбой с загрязнением атмосферы.

По данным МВД Франции, в целом, в различных регионах протестуют более 120 тыс. человек. Поначалу акции проходили по преимуществу мирно, хотя в нескольких городах все же произошли столкновения с полицией. Так, в столице протестующие попытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако были остановлены полицией, которая применила слезоточивый газ. Кроме того, столкновения с властями были зафиксированы также в Шоле, Ренни и Ниме.

Фото: AFP

Между тем, мирная акция очень скоро перестала быть мирной: уже в течение суток в результате протестов против повышения цен на бензин пострадали более 400 человек.

Как сообщил 18 ноября министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, из 409 пострадавших 14 находятся в тяжелом состоянии.

"Всего в 2034 акциях приняли участие 287,7 тысячи человек. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения", – рассказал он.

По словам Кристофа Кастанера, в ночь на 18 ноября французскими силовиками было сделано все возможное, чтобы взять под контроль ситуацию в стране. Он подтвердил, что в Париже манифестантами была даже "предпринята попытка штурмовать главное здание МВД". Чиновник подчеркнул, что среди протестующих было немало пьяных.

За четыре дня масштабных протестов по всей стране пострадали уже 552 человека, и президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось призвать участников акции "желтых жилетов" уважать закон.

Макрон отметил, что протестующие перешли все возможные границы и особо подчеркнул, что не планирует отменять повышение акцизов: власть пытается изменить привычки французов и отучить их от ископаемого топлива, а подобные процессы, по словам французского президента, никогда не бывают простыми.

Остается надеется, что протест "желтых жилетов" не обернется в очередную серию "Безумного Макса", но только наяву.

На мексиканской границе разрешили стрелять в нелегальных мигрантов

Еще одна антиутопия из фильмов начинает воплощаться в жизнь, на этот раз на границе Мексики и США: американским солдатам разрешили расстреливать "караван мигрантов". Об этом сообщает Military Times.

Источники издания в Белом доме утверждают, что поздно вечером 20 ноября руководитель аппарата сотрудников администрации США Джон Келли подписал постановление, расширяющее полномочия военнослужащих.

Теперь в том случае, если "мигранты создают угрозу южной границе США или сотрудникам таможенной службы", американским солдатам, которые дислоцируются на границе, разрешено применять огнестрельное оружие.

Согласно распоряжению Джона Келли, солдаты смогут "демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр" мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы.

В документе также упоминаются "убедительные доказательства и достоверные данные разведки", согласно которым действия мигрантов "могут стать причиной случаев применения насилия и беспорядков".

Почему не президент Дональд Трамп подписал указ, не сообщается.

Напомним, что не только в США недовольны надвигающейся толпой нелегалов – протесты против трехтысячного "каравана" охватили мексиканский город Тихуана, где они пока что остановились.

Коррупционный скандал в Nissan

В Японии тоже случаются коррупционные скандалы: уволен глава совета директоров компании Nissan. В ближайшее время должен быть назначен временный председатель совета директоров

Как сообщает японский телеканал NHK, решение уволить обвиненного в коррупции Карлоса Гона и Грега Келли было принято 22 ноября на заседании правления. Скорее всего, временным председателем совета директоров станет генеральный директор компании Хирото Саикава.

Напомним, что японские правоохранительные органы арестовали главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона 19 ноября по обвинению в нарушении местного финансового законодательства.

Как утверждают в полиции, Гон уклонялся от налогов: только в период с 2011 по 2015 год он занизил информацию о своих выплатах почти на 5 млрд иен (около 44,4 млн долларов по текущему курсу).

В Nissan вменяемые директору концерна нарушения уже признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях. Так, еще в 2010 году Гон создал венчурную компанию в Нидерландах, через которую покупал элитное жилье за границей – в частности, в Рио-де-Жанейро и Бейруте, которым безвозмездно пользовался.

Само собой, скандал привел к обрушению акций Nissan – на открытии Токийской биржи на следующий день после случившегося они обвалились на 6,25% до отметки в 943 иены за ценную бумагу.

Напомним, что уроженец Бразилии Карлос Гон работает в компании Nissan с 1999 года, где начинал с должности директора по производству.