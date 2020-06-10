Садился за руль, пошатываясь – новое видео с Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы.Сам не пострадал, а вот другой водитель умер в реанимации.

Известно, что Ефремов был сильно пьян. Сначала будто признал свою вину. Но адвокаты впоследствии заявили – признания не было. Если вину Михаила Ефремова докажут, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

На видео, появившемся в сети, видно, как актер выходит из подъезда своего дома. Шатаясь, направляется к припаркованному авто. Он набирает скорость и за полкилометра от дома вылетает на встречную полосу и врезается в небольшой грузовик.

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В виновнике аварии сразу узнают известного актера, и прохожих шокирует состояние его опьянения.

На самом актере – ни царапины. А вот водитель грузовика, в который въехал Ефремов на авто, скончался в больнице. У 57-летнего выходца из Рязани остались жена, двое сыновей. Помогал семье поставить на ноги больную внучку. Поэтому и поехал работать в Москву. Курьером.

"Какой он был человек?" – спрашивают у родных погибшего. "Настоящий!" – отвечают они.

После экспертизы на алкоголь Михаил Ефремов отправился домой, а на следующее утро не захотел приезжать на допрос. Жаловался на плохое самочувствие. Ближе к вечеру к дому актера приехали правоохранители и задержали артиста.

Более 30 лет Михаил Ефремов снимается в кино и играет в театре. Был женат пять раз. Имеет шестерых детей. В России его считают оппозиционером. И он никогда не боялся высказывать свои мысли публично.

"Крым – не наш. Потому что мы с детства воспитаны такими вещами: слабых обижать нехорошо, и чужое брать тоже плохо", – говорил Михаил Ефремов.

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Впрочем, в последнее время, его выступления омрачаются пристрастием к алкоголю. О чем артиста неоднократно спрашивали в интервью. Но он часто просто отшучивался.

"Это ужасные моменты, даже вспоминать не хочется. Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница", – говорил Михаил Ефремов.

Актера часто видели на публике в нетрезвом состоянии. Даже во время спектаклей в театре он играл в нетрезвом виде. И позволил себе даже ссору со зрителем.

Известно, что во время ареста присутствовал друг Ефремова – актер Сергей Гармаш. Но он и другие коллеги по цеху комментариев прессе не дают. Пока не позволят адвокаты. Из-за аварии, повлекшей гибель человека, известному актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в крови актера нашли наркотики.

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Также мы писали о видео, появившемся сразу после аварии, на котором Михаил Ефремов говорит, что вылечит пострадавшего, так как имеет "до…я денег".

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