Сергей Мавроди "воскрес" в соцсети

Аккаунт в социальной сети Twitter основателя системы финансовых пирамид Сергея Мавроди начал публиковать сообщения после смерти автора.

"Ну что же... Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, Которые уже торгуются на биржах", – говорится в официальном верифицированном аккаунте Мавроди.

Помимо этого аккаунт "пообещал" всем подписчикам "неизбежность финансового апокалипсиса". Кто в данный момент ведет этот аккаунт в социальной сети пока неизвестно.

26 марта, стало известно, что в одной из московских больниц скончался легендарный создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. По имеющимся данным, он умер от сердечного приступа.

Смерть основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди всколыхнула многих пользователей соцсетей.

Как известно, Мавроди стал известен благодаря организации крупнейшей финансовой пирамиды МММ, которая считается самой крупной и известной финансовой пирамидой в России.

Ее жертвами в начале 90-х годов стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам – от 10 до 15 млн человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а позднее объявлял о запуске новых проектов.