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Шойгу рассказал о планах по Украине

22 сентября, 09:37

Министр обороны России допускает, что в будущем с Украиной будет мир

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу допускает, что Москва может прекратить агрессивные действия против Украины, и страны будут жить в мире и добрососедстве. Об этом он сказал в интервью газете "Московский комсомолец", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

"Украинцы – братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – сказал Шойгу.

Он рассказал, что его родственники по линии мамы, – с Украины, там же похоронен дед, а сам Шойгу был там крещен.

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Ранее Сергей Шойгу исключил возможность полномасштабной войны России с Украиной.

"Я считаю, что возможность прямой конфронтации между Россией и Украиной невозможна. Мы разделяем те же корни, вместе мы испытали самые сложные испытания, и мы боролись плечом к плечу, чтобы защитить нашу свободу во Второй мировой войне. Все родственники моей матери жили на Украине, и я был крещен в маленькой церкви в шахтерском городе Стаханов в Луганской области. Я убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места для взаимной конфронтации и вражды", – сказал Шойгу.

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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет извиняться за войну в Украине и аннексию Крыма.

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Россия Украина шойгу

Источник: ТАСС

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