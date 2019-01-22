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Главная   Мировые новости   Россия

Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля

Сегодня, 14:36

Переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе

Синдзо Абэ и Владимир Путин
Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: AFP
Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70d/704/5c470d7049426.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70d/704/5c470d7049426.jpg Россия Переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе

В Москве начались переговоры российского президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, который посетил Россию по дороге на международный форум в швейцарском Давосе.

Данная встреча стала для них уже 25-ой по счету. Ее главная тема – мирный договор и ситуация вокруг Курильских островов.

Как сообщают российские СМИ, переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе.

По итогам встречи ожидается ряд заявлений как с одной, так и с другой стороны.

Перед переговорами Синдзо Абэ отметил, что помимо самого мирного договора рассчитывает на откровенный обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.

Напомним, что ранее министры иностранных дел России и Японии договорились проработать новые проекты совместной хозяйственной деятельности на Курилах

В то же время в преддверии визита в Москву главы японского МИД Таро Коно Москва призвала Токио признать суверенитет России над южными Курильскими островами, Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос суверенитета России над южными Курилами не обсуждается.

Россия, Япония, Путин, Курилы, Владимир Путин , Синдзо Абе, Курильские острова

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Источник:

ТАСС

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