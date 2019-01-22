Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля
Переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе
В Москве начались переговоры российского президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, который посетил Россию по дороге на международный форум в швейцарском Давосе.
Данная встреча стала для них уже 25-ой по счету. Ее главная тема – мирный договор и ситуация вокруг Курильских островов.
Как сообщают российские СМИ, переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе.
По итогам встречи ожидается ряд заявлений как с одной, так и с другой стороны.
Перед переговорами Синдзо Абэ отметил, что помимо самого мирного договора рассчитывает на откровенный обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.
Напомним, что ранее министры иностранных дел России и Японии договорились проработать новые проекты совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
В то же время в преддверии визита в Москву главы японского МИД Таро Коно Москва призвала Токио признать суверенитет России над южными Курильскими островами, Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос суверенитета России над южными Курилами не обсуждается.
Вы сейчас просматриваете новость " Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония может подписать договор с Россией по Курилам: СМИ выяснили условия
Премьер-министр Японии Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды
Эксперт объяснил, почему Япония держит Путина на крючке
Евроатлантический мир смотрит на хозяина Кремля как на исчадие ада, говорит Павел Рудяков
Премьер Японии рассказал о запланированных встречах с Путиным
На 22 января намечена японо-российская встреча в Москве
СМИ выяснили военные планы РФ на Курилы в 2019 году
Речь идет об увеличении количества береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курилах