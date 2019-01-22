Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля

Переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: AFP

Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70d/704/5c470d7049426.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70d/704/5c470d7049426.jpg 2019-01-22T14:36:15+02:00 Россия Переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе

В Москве начались переговоры российского президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ, который посетил Россию по дороге на международный форум в швейцарском Давосе.

Данная встреча стала для них уже 25-ой по счету. Ее главная тема – мирный договор и ситуация вокруг Курильских островов.

Как сообщают российские СМИ, переговоры пройдут в двух форматах – сперва в узком составе, а позже делегации проведут рабочий завтрак в расширенном составе.

По итогам встречи ожидается ряд заявлений как с одной, так и с другой стороны.

Перед переговорами Синдзо Абэ отметил, что помимо самого мирного договора рассчитывает на откровенный обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.

Напомним, что ранее министры иностранных дел России и Японии договорились проработать новые проекты совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

В то же время в преддверии визита в Москву главы японского МИД Таро Коно Москва призвала Токио признать суверенитет России над южными Курильскими островами, Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос суверенитета России над южными Курилами не обсуждается.

Вы сейчас просматриваете новость " Синдзо Абэ прилетел в Москву обсуждать Курилы с хозяином Кремля". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...