Смерть на съемочной площадке: в России убили актера сериала

Сегодня, 15:40

50-летний мужчина получил удар в висок во время съемок сериала "Смерш"

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

Полиция Ярославской области в России допрашивает съемочную группу российского сериала "Смерш" на фоне расследования гибели одного из актеров на съемках фильма о войне.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Следственный комитет (СК) РФ, инцидент произошел 14 сентября в городе Тутаеве – во время репетиции сцены массовой драки 50-летний мужчина получил удар в висок. Позже в больнице он скончался.

"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "Смерш" возбуждено уголовное дело", – сообщают в СК.

Следователи допрашивают членов съемочной группы, включая известного российского актера Алексея Макарова, и пытаются установить обстоятельства случившегося.

На данный момент была назначена судмедэкспертиза, на которой определят точную причину смерти мужчины.

В СК РФ не уточнили, по какой статье было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что известного голливудского актера Тома Круза обвинили в гибели двух членов съемочной группы в ходе подготовки фильма "Сделано в Америке".

Кроме того, а прошлом году на съемках клипа австралийской хип-хоп-группы Bliss n ESO был застрелен 28-летний актер и каскадер Иоганн Офнер.
актер, фильм
Источник:

Интерфакс

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