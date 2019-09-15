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Сноуден надеется получить убежище во Франции

15 сентября, 02:28

По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году

/ Фото: Getty Images

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции, сообщают российские СМИ.

По его словам, он просил убежище во Франции еще в 2013 году и хотел бы, что глава Франции Эмманнуэль Макрон его предоставил.

"Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", – сказал Сноуден.

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Напомним, Эдвард Сноуден прославился на весь мир рассказами о том, как американские спецслужбы следят за гражданами США и других государств, в том числе и прослушивают телефоны политических лидеров. Эта информация породила ряд скандалов. Сноуден сбежал из США, опасаясь за свою жизнь.

Беглый разведчик просил убежище во многих странах Европы и Южной Америки, однако везде получал отказ. В итоге приютить беглеца согласилась Россия. При этом и сам Сноуден, и российские власти всегда подчеркивают, что американец не сотрудничает с российскими спецслужбами.

В США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Власти США настаивают на том, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.

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Франция сноуден убежище Макрон

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