"Спросите у дедушек": Шойгу пригрозил Германии новым "уроком"

В России министр обороны Сергей Шойгу посоветовал Германии не разговаривать с Москвой с позиции силы, а помнить "уроки истории". Об этом он заявил в эфире канала "Россия 24".

"Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить жестче и грубее, думаю, вы меня поняли", – сказал Шойгу.

Он также отметил, что, прежде, чем давать советы насчет диалогов с Россией с позиции силы, желательно вспомнить историю.

"То, что касается разговоров с позиции силы: опять же – вернитесь в историю. Если сами не читаете – спросите у дедушек: каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", – посоветовал Шойгу.

Как известно, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для урегулирования конфликта на Донбассе Западу необходимо вести более жесткую политик в отношении России и действовать против нее с позиции единства и силы, чтоб заставить выполнять обязательства.

Напомним, что в Германии обвинили Россию в хакерской атаке на медиакомпании и организация из сферы химических исследований.