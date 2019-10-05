Стал геем из-за iPhone: россиянин подал иск в суд на Apple

Гражданин России подал в суд на Apple за причинение морального вреда, утверждая, что приложение iPhone превратило его в гея и теперь он вынужден быть частью ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Мужчина подал иск в московский суд с просьбой о выплате одного миллиона рублей после инцидента, произошедшего этим летом, когда решил заработать на криптовалюте. Но вместо Биткоина ему доставили "GayCoin" через приложение для смартфона.
Его адвокат Сапижат Гусниева настаивает на том, что дело "серьезное, ведь ее клиент напуган, он пострадал".
Согласно жалобе, криптовалюта GayCoin прибыла с запиской: "Не осуждай, пока не попробуешь".
"Я подумал, по правде говоря, как я могу осуждать что-то, не попробовав? Я решил попробовать однополые отношения. Теперь у меня есть парень, и я не знаю, как объяснить это своим родителям... Моя жизнь изменилась в худшую сторону и никогда не станет нормальной. Apple подтолкнул меня к гомосексуализму с помощью манипуляций. Изменения нанесли мне моральный вред", – говорится в жалобе заявителя.
Адвокат Гусниева сказала, что американский технологический гигант "несет ответственность за свои программы" и суд рассмотрит жалобу 17 октября.
Гомофобия широко распространена в России. Самым опасным регионов для ЛГБТ является Чечня, где геев открыто преследуют. А в 2013 году в Москве был принят закон против "пропаганды геев", который официально запрещает "пропаганду нетрадиционного образа жизни несовершеннолетних", но фактически запрещает деятельность ЛГБТ. Хотя сам президент Путин отрицает это факт.
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