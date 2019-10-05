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Стал геем из-за iPhone: россиянин подал иск в суд на Apple

5 октября, 13:51

ужчина  подал иск в московский суд с просьбой о выплате одного миллиона рублей

/ Фото: Getty Images

Гражданин России подал в суд на Apple за причинение морального вреда, утверждая, что приложение iPhone превратило его в гея и теперь он вынужден быть частью ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Мужчина подал иск в московский суд с просьбой о выплате одного миллиона рублей после инцидента, произошедшего этим летом, когда решил заработать на криптовалюте. Но вместо Биткоина ему доставили "GayCoin" ​​через приложение для смартфона.

Его адвокат Сапижат Гусниева настаивает на том, что дело "серьезное, ведь ее клиент напуган, он пострадал".

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Согласно жалобе, криптовалюта GayCoin прибыла с запиской: "Не осуждай, пока не попробуешь".

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"Я подумал, по правде говоря, как я могу осуждать что-то, не попробовав? Я решил попробовать однополые отношения. Теперь у меня есть парень, и я не знаю, как объяснить это своим родителям... Моя жизнь изменилась в худшую сторону и никогда не станет нормальной. Apple подтолкнул меня к гомосексуализму с помощью манипуляций. Изменения нанесли мне моральный вред", – говорится в жалобе заявителя.

Адвокат Гусниева сказала, что американский технологический гигант "несет ответственность за свои программы" и суд рассмотрит жалобу 17 октября.

Гомофобия широко распространена в России. Самым опасным регионов для ЛГБТ является Чечня, где геев открыто преследуют. А в 2013 году в Москве был принят закон против "пропаганды геев", который официально запрещает "пропаганду нетрадиционного образа жизни несовершеннолетних", но фактически запрещает деятельность ЛГБТ. Хотя сам президент Путин отрицает это факт.

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