Стивен Сигал получил должность в российском МИД

Известного голливудского актера Стивена Сигала назначили на должность спецпредставителя МИД Российской Федерации по российско-американским гуманитарным связям.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей", – сообщили в российском дипведомстве.

В российском МИД отметили, что речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

Напомним, не так давно голливудскому актеру Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд в Украину. В ведомстве уточнили, что приняли это решение согласно законам "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Как известно, в прошлом году Стивен Сигал получил российское гражданство. При этом в 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов т.н."ДНР".

Напомним, в январе 2016 года глава правительства Сербии Александр Вучич вручил Стивену Сигалу сербский паспорт.