"Сырой" танк: военный эксперт объяснил, что мешает запустить "Армату" в массовое производство

Доведение танка до полной боевой готовности и устранение всех технических вопросов займет годы

Процесс принятия новейшего российского танка Т-14 "Армата" на вооружение ВС РФ может растянуться на годы, когда конструкторы решат все технические вопросы и устранят недостатки.

Об этом эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин заявил газете "Взгляд".

Комментируя слова вице-премьера Юрия Борисова о дороговизне "Арматы", военный эксперт заявил, что новейший танк все равно будут закупать, как и истребитель пятого поколения.

"Но это настолько масштабные проекты, что доведение их до полной боевой готовности и устранение всех технических вопросов займет годы, как это всегда и происходит при внедрении принципиально новых образцов военной техники", – заявил Кашин.

Эксперт также высказал мнение о том, что вопрос закупки танков "Армата" упирается не столько в цену, сколько в неполную техническую готовность танка.

"Есть ведь советские примеры крупномасштабных закупок "сырой" техники, есть подобные проблемы у американцев, как в случае с F-35, когда первые серии самолетов оказались попросту не боеготовыми. Тут надо действовать постепенно. Вначале длительный процесс ограниченных закупок, далее отработка и устранение всех технических вопросов, и лишь затем рост серийного производства", – говорит Кашин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине появился "убийца" "Арматы". Речь идет об условно "советском" проекте "Объект 477", известном как "Боксер" или "Молот, который фактически разрабатывался еще во времена УССР.

А танкисты армии США дали свое заключение "Армате" и назвали его уязвимые места.