Толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета: видео

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Кот Виктор неожиданно стал новым героем интернета. Его активно обсуждают, посвящают ему многочисленные карикатуры и даже песни. Кот стал знаменитым после происшествия в самолете. Его не хотели пускать на борт из-за избыточного веса, но хозяин придумал, как обхитрить авиаперевозчика.

О авиаприключениях тучного Виктора, хозяин Михаил сначала рассказал в соцсети. Мол, кот весил на 2 килограмма больше нормы – целых 10. Поэтому вместо путешествия в салоне, по правилам, должен был отправиться в багажный отсек. И Михаил правила обошел. Ведь хвостатому трудно даются перелеты. Поэтому 8 часов полета из Риги до Владивостока в багаже были бы для него тяжелым испытанием. Чтобы Виктор таки полетел с пассажирами, ему нашли стройного "дублера".

"Кот был найден и мы попросили чтоб его привезли на взвешивание в аэропорт.Взвесилы кота дублера, а полетел кот Виктор. Я понимаю, что нарушил правила, но не мог иначе", – рассказывает Михаил Галин, владелец ставшего легендарным кота.

Такая преданность растрогала интернет-пользователей. Теперь Виктора и его хозяина поддерживают забавными картинками, где кот летит в небе или рекламирует авиакомпании. Полосатому даже посвятили песню по мотивам "Черного кота"

О путешествии толстого кота узнало и руководство авакомпании, которую обманул ловкий хозяин. За нарушение правил тот потерял подарочные бесплатные мили, накопленные за 14 лет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Работники приюта рассказывают, что Квилт уже несколько раз устраивал акции освобождения котов из клеток. Когда сотрудники Friends For Life приходили на работу утром, их встречали животные, которые свободно передвигались по офису, "оставляя за собой следы хаоса и разрушения".

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