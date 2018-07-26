Турист пытался доплыть в Крым на плоту из пластиковых бутылок

Нарушитель отметил, что хотел добраться до Эвереста

Пограничники РФ задержали мужчину за попытку нелегально проникнуть в оккупированный Крым через границу с Украиной, нарушитель пытался переплыть залив Сиваш на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. Об этом сообщило пограничное управление ФСБ России.

"При себе у гражданина обнаружены паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера", – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что получил гражданство России в одном из городов Восточной Сибири. Также он объяснил свой поступок увлечением экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста.

Ранее в Харьковской области 14 марта сотрудники полиции задержали банду, которая занималась переправкой нелегалов в Россию.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак также предрек полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходить засоление грунта.

Напомним, в течение сентября в порты Крыма незаконно зашли 30 судов. В общем этими судами осуществлено 79 мероприятий в портах Керчи, Севастополя и Феодосии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации.



