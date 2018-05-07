У друга-олигарха Путина сдало сердце

Вчера, 12:58

В реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме

Сулейман Керимов. Фото AFP
Сулейман Керимов. Фото AFP

Сенатор Сулейман Керимов, которого считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз – сложное нарушение ритма сердца", – сообщил помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

"Вчера доставили около 21:00, с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой", – рассказал начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

По его словам, в реанимации Керимову был восстановлен синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. "Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса", – отметил Лищук.

В ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег.

Однако Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.
Россия, больницы, больница, сердце, керимов
Источник:

Интерфакс

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