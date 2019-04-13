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У Ларова заявили, что РФ внимательно следит за ситуацией с размещением в Румынии системы ПРО THAAD

Сегодня, 21:19

У российской стороны возникли вопросы

Фото: Getty Images

Москва внимательно следит за ситуацией с планами США временно разместить в Румынии передвижной комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD ("Таад"). Об этом заявил журналистам в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях 27-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Мы внимательно за этим наблюдаем. Есть русская поговорка: нет ничего более постоянного, чем временное, — сказал он. — Есть вопросы, для чего размещается система THAAD сама по себе и в чем заключается модернизация объектов в Румынии".

"Нам до сих пор на всех политических уровнях говорили о том, что размещаемые противоракеты на объекте в Румынии предназначены исключительно для парирования ракетных угроз, исходящих извне Евроатлантического региона, и они по своим физическим характеристикам не способны перехватывать стратегические средства, находящиеся на вооружении РФ, — продолжил дипломат. — Возникает вопрос в отношении того, собственно какие работы будут производиться на объектах в Румынии. Потому что хорошо известно, что сегодня США работают над совершенствованием технологий по перехвату ракет, и уже многие не скрывают того, что противоракетная оборона США, в том числе европейский сегмент, интегрированный в НАТО, должна обладать способностью перехвата и ракетных средств, находящихся на вооружении РФ".

"Второй вопрос связан с тем, как долго будет находиться система THAAD в Румынии и какие функции она будет реально выполнять", — обратил внимание Грушко.

Ранее штаб Европейского командования (ЮКОМ) американских ВС, базирующийся в германском Штутгарте, сообщил, что система THAAD будет размещена в Румынии летом текущего года.

Как пояснило ЮКОМ, речь идет о временном развертывании системы на период "планового обслуживания и модернизации" американского комплекса ПРО Aegis Ashore ("Иджис эшор") в Румынии.

Напомним, в мае 2017 года впервые с 1999 года Пентагон испытал систему ПРО против межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, Германия обновляет системы ПВО из-за российской угрозы. Воздушную оборону собираются улучшать в два этапа и могут потратить до двух миллиардов евро.

Вместе с тем Польша договорилась с США о поставках противоракетных систем Patriot, которые смогут эффективно противостоять российским "Искандерам".

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Тег Румыния, ПРО, мид рф, грушко, THAAD, ПРО США

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Источник:

ТАСС

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