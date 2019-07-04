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У России новые проблемы с гиперзвуковым оружием: СМИ узнали детали

4 июля, 05:17

В прошлом году Путин хвалился запусков ракет "Авангард" в серийное производство, но что-то пошло не так

Ракета "Авангард". Фото: скриншот
Ракета "Авангард". Фото: скриншот.

У России возникли новые проблемы с производством гиперзвуковых ракет "Авангард" – стало известно о нехватке углеродного волокна для изготовления оружия.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на CNBC.

Несмотря на заявления президент РФ о запуске серийного производства ракет, Россия сможет произвести их в ограниченно малом количестве.

Американская телекомпания, ссылая на источники, знакомые с отчетом американской разведки, отмечает, что у россиян трудности с поиском источника для компонентов из углеродного волокна, необходимых для производства гиперзвукового планирующего крылатого блока "Авангард".

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В России отмечали ранее, что ракета способна превышать скорость звука в 20 раз, однако те материалы, из которых сейчас производятся компоненты гиперзвуковой ракеты, не выдерживают экстремальных температур во время гиперзвукового полета, и Москва пока не нашла альтернативный источник углеродного волокна.

"Ожидается, что они произведут не более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, поскольку его создание обходится слишком дорого", – заявил источник CNBC на условиях анонимности.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в России заявляли о якобы успешном испытании ракеты "Авангард". За испытаниями, которые проходили на полигоне Кура в Камчатском крае, наблюдал президент РФ. Позже Путина поймали на новой лжи о гиперзвуковом "чудо-оружии". За 10 месяцев до того хозяин Кремля говорил о якобы серийном производстве "Авангардов", а за два дня до испытаний сказал, что ракеты пока только тестируют.

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Тег Россия, ракета, Авангард, гиперзвуковое оружие

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