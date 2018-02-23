"Украинский политолог" о драке с российским ведущим: Меня били ногами по лицу

Сегодня, 22:14

По его словам, он не помнит, кто первым применил силу, – все было "в каком-то тумане"

фото: программа НТВ «Место встречи»
фото: программа НТВ «Место встречи»

Некий "украинский политический эксперт" Дмитрий Суворов прокомментировал свою драку с российским телеведущим Андреем Норкиным в эфире передачи "Место встречи" на НТВ.

Как он заявил "Говорит Москва", он возмутился из-за слов эксперта из Германии.

"Приглашенный эксперт, якобы европеец, обвинял мою страну в геноциде детей в поселке Зайцево. Это была неправда, я возмутился, после этого разгорелся конфликт, который закончился дракой", - сказал Суворов.

По его словам, он не помнит, кто первым применил силу, – все было "в каком-то тумане".

"Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли врукопашную, на меня навалилась груда тел. Меня били ногами по лицу, женская нога была – Елены Бойко (журналистка из Львова)", - заявил политолог.

Он рассказал также, что охрана вывела его из студии в костюмерную. Дмитрий Суворов добавил, что "жаловаться точно не будет – это мужской разговор", "какие могут быть претензии".

"Такого варианта развития событий я даже не допускаю. Что буду писать какие-то жалобы. Я же мужчина, а не женщина. Мы с Андреем Владимировичем все-таки не боксеры, как Мацейчук и Осташко. Будем реагировать как медийные люди", - добавил он.

Напомним, телеведущий НТВ Андрей Норкин набросился с кулаками на гостя студии во время обсуждения ситуации на Донбассе. Объектом атаки телеведущего стал некий "украинский политолог" Дмитрий Суворов. Драка произошла в прямом эфире программы "Место встречи" на пропагандистском телеканале.

Ранее, в эфире передачи "Процесс" на российском телеканале "Звезда" произошел инцидент с рукоприкладством, участниками которого стали бывший украинский журналист Юрий Кот и украинский политолог Вячеслав Ковтун.
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