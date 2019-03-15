Узника Кремля Клыха проверяют на наличие онкологических заболеваний

Мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках

Станислав Клых, скриншот видео.

Узника Кремля Клыха проверяют на наличие онкологических заболеваний //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb9/a00/5c8bb9a00c65f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb9/a00/5c8bb9a00c65f.jpg 2019-03-15T16:36:00+02:00 Россия Мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках

Украинского политического заключенного Станислава Клыха, которого незаконно удерживают в России, проверяют на наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщила на странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

"Известия о Станиславе Клыхе. Только что от него из Лечебного исправительного учреждения №3 (г. Челябинск) вышел адвокат, работающий по договору с Уральской правозащитной группой. Стас выглядит неплохо, говорит, что все у него нормально. По сравнению с тюрьмой гораздо лучше. Свое долгое пребывание в лечебном (не психиатрическом) учреждении объясняет тем, что по его просьбе врачи его проверяют на онкомаркеры. Жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он содержится один. Беспокоился о родителях", - написала правозащитница.

Как мы уже писали, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об ухудшении самочувствия Клыха – он написал в письме о возможной гангрене, подозрении на рак и том, что он находится под наблюдением психиатра.

Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на что, ему отказывают в медицинской помощи – спустя четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму.

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