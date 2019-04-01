В Британии пустили с молотка конфискованное у России судно
За какую сумму ушел лот, в Российском профсоюзе моряков не сообщили
Британские власти продали на аукционе судно "Кузьма Минин" водоизмещением 16 тыс. тонн, которое принадлежало российском компании Мурманское морское пароходство, о чем 1 апреля сообщили в Российском профсоюзе моряков.
"Сухогруз Мурманского морского пароходства „Кузьма Минин" продан с аукциона по решению британского суда", — заявили в профсоюзе, не уточнив, за какую сумму ушел лот.
В целом, за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, из которых часть арестованы.
На такой шаг Лондон пошел из-за долгов судовладельца перед одним из контрагентов – сухогруз долгое время стоял на рейде порта после того, как следуя из Нидерландов, в конце прошлого когда он сел на мель около порта Фалмут.
Позже стало известно, что водолазы обнаружили у судна серьезные повреждения. В частности, топливного бака.
В связи с ЧП английские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.
Кроме того, как мы писали суд в Великобритании принял решение об аресте судна из-за долгов судовладельца.
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