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В Генштабе России предупредили о растущей угрозе террористов

Сегодня, 12:15

По словам главы Генштаба РФ, террористы могут наносить значительный ущерб своим противникам

Валерий Герасимов. Фото: Минобороны России
Валерий Герасимов. Фото: Минобороны России.

Террористы и незначительные по своему потенциалу государства обладают современным оружием и могут наносить серьезный ущерб противникам. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В настоящее время даже незначительные по своему потенциалу государства и международные террористические организации могут обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим противникам", – отметил Герасимов, подчеркнув, что раньше такая возможность была "только у развитых в военном отношении государств".

Ранее Герасимов заявлял, что основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.

"Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", – сказал он.

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Тег оружие, Герасимов, генштаб РФ

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Источник:

ТАСС

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