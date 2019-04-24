В Генштабе России предупредили о растущей угрозе террористов
По словам главы Генштаба РФ, террористы могут наносить значительный ущерб своим противникам
Террористы и незначительные по своему потенциалу государства обладают современным оружием и могут наносить серьезный ущерб противникам. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время VIII Московской конференции по международной безопасности.
"В настоящее время даже незначительные по своему потенциалу государства и международные террористические организации могут обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим противникам", – отметил Герасимов, подчеркнув, что раньше такая возможность была "только у развитых в военном отношении государств".
Ранее Герасимов заявлял, что основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.
"Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", – сказал он.
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