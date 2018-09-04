В Кремле рассказали об ответе на вмешательство США в выборы

Американские СМИ "находятся в миллиметре" от нарушения российского законодательства, заявили в МИД РФ

Россия фиксирует попытки вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов Америки, заявил порталу ТАСС посол по особым поручениям российского МИДа Андрей Нестеренко.

"Разумеется", – ответил он на вопрос журналистов, фиксируются ли американские попытки вмешаться в выборы в РФ.

Нестеренко назвал электоральный суверенитет "принципом, который используется всеми цивилизованными государствами".

Дипломат предупредил, что Россия будет проинформировать США о том, что "действия их информационных средств позволяют говорить о том, что они близки к нарушению российского законодательства".

По словам Нестеренко, американские средства массовой информации "находятся в миллиметре" от нарушения.

Напомним, что ранее в ответ на введение новых американских санкций премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ограничить импорт американских товаров.

Кроме того, представитель российского МИДа Мария Захарченко рассказала об ответе на новые антиамериканские санкции.

Также сообщалось о реакции Кремля на новые санкции Америки.