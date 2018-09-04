В Кремле рассказали об ответе на вмешательство США в выборы
Американские СМИ "находятся в миллиметре" от нарушения российского законодательства, заявили в МИД РФ
Россия фиксирует попытки вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов Америки, заявил порталу ТАСС посол по особым поручениям российского МИДа Андрей Нестеренко.
"Разумеется", – ответил он на вопрос журналистов, фиксируются ли американские попытки вмешаться в выборы в РФ.
Нестеренко назвал электоральный суверенитет "принципом, который используется всеми цивилизованными государствами".
Дипломат предупредил, что Россия будет проинформировать США о том, что "действия их информационных средств позволяют говорить о том, что они близки к нарушению российского законодательства".
По словам Нестеренко, американские средства массовой информации "находятся в миллиметре" от нарушения.
Напомним, что ранее в ответ на введение новых американских санкций премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ограничить импорт американских товаров.
Кроме того, представитель российского МИДа Мария Захарченко рассказала об ответе на новые антиамериканские санкции.
Также сообщалось о реакции Кремля на новые санкции Америки.