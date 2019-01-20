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В Магнитогорске обрушилась огромная часть взорвавшегося дома: видео

Вчера, 23:52

Очевидцы сняли случившееся на видео

Последствия взрыва. Фото: 74.ru.
Последствия взрыва. Фото: 74.ru..
В Магнитогорске обрушилась огромная часть взорвавшегося дома: видео //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4ec/941/5c44ec94104be.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4ec/941/5c44ec94104be.jpg Россия Очевидцы сняли случившееся на видео

В Магнитогорске обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве газа. Очевидцы сняли случившееся на видео, одним из них поделился в воскресенье, 20 января, местный портал "Верстов.Инфо".

Глава компании, занимающейся сносом дома, заявил, что демонтаж был плановым, но накануне обрушения он сообщал иное: до понедельника конструкции должны устоять. На кадрах, появившихся в интернете, никакой спецтехники возле рухнувшей части подъезда нет. Издание добавляет, что жильцов тоже ни о каких работах не предупреждали, покинуть на время свои квартиры их не просили.

"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть", — рассказали жильцы одного из подъездов.

Как известно, накануне Нового года 31 декабря, произошел мощный взрыв в жилом доме Магнитогорска, в результате чего погибли 39 человек, среди которых были и маленькие дети.

В МЧС РФ причиной чрезвычайного происшествия назвали взрыв газа. Позже следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске. Однако позже в СМИ появилась информация, что взрыв дома мог быть терактом. СК РФ отреагировал на появившиеся в ряде СМИ слухи к криминальной версии трагедии. Утверждается, что взрывотехники исследовали разобранные части завала и не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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