В Магнитогорске обрушилась огромная часть взорвавшегося дома: видео
Очевидцы сняли случившееся на видео
В Магнитогорске обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве газа. Очевидцы сняли случившееся на видео, одним из них поделился в воскресенье, 20 января, местный портал "Верстов.Инфо".
Глава компании, занимающейся сносом дома, заявил, что демонтаж был плановым, но накануне обрушения он сообщал иное: до понедельника конструкции должны устоять. На кадрах, появившихся в интернете, никакой спецтехники возле рухнувшей части подъезда нет. Издание добавляет, что жильцов тоже ни о каких работах не предупреждали, покинуть на время свои квартиры их не просили.
"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть", — рассказали жильцы одного из подъездов.
Как известно, накануне Нового года 31 декабря, произошел мощный взрыв в жилом доме Магнитогорска, в результате чего погибли 39 человек, среди которых были и маленькие дети.
В МЧС РФ причиной чрезвычайного происшествия назвали взрыв газа. Позже следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске. Однако позже в СМИ появилась информация, что взрыв дома мог быть терактом. СК РФ отреагировал на появившиеся в ряде СМИ слухи к криминальной версии трагедии. Утверждается, что взрывотехники исследовали разобранные части завала и не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.
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