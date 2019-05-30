В МИД России заявили, что россияне не стремятся к безвизу с Евросоюзом

По словам Чижова, все из россиян, кто хотел получить визы в Евросоюз, их получили

Фото: AFP

Российская общественность в настоящее время уже не так сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом. Такое мнение высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в опубликованном в четверг интервью германской медиакомпании "Дойче велле".

Чижов напомнил, что несколько раз Россия и ЕС "откатывались назад" в вопросе введения безвизового режима. "Это было задолго до Украины, – заметил он. - А сегодня, я свое личное мнение скажу, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом".

"Это мое внутреннее ощущение, если хотите", – добавил постпред РФ.

По его словам, его мнение "основано на той практике, которая есть".

"На основании соглашения о визовых упрощениях большинство тех, кто действительно был реально сильно заинтересован в оформлении себе въезда на территорию Шенгена, они эти визы получили", – пояснил он.

Как сообщалось, Казахстан намерен проработать вопрос об упрощении визового режима с Европейским союзом. Казахстан с 1 января 2017 года предоставил право на безвизовый въезд на территорию страны гражданам стран Организации экономического сотрудничества и развития, а также основных инвесторов в казахстанскую экономику (всего 45 стран).

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