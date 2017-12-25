В Москве произошло страшное ДТП с автобусом: появились фото и видео
В результате аварии погибли пять человек, еще 15 получили ранения
В Москве, у метро "Славянский бульвар" произошло страшное ДТП – автобус протаранил толпу людей и вылетел в подземный переход: погибли пять человек, еще 15 пострадали.
Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов передает "Интерфакс".
"Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице", – говорится в сообщении.
Сразу после трагедии появились сообщения о четверых погибших, но позже стало известно о смерти еще одного человека.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Между тем, в Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ (ГИБДД) подтверждают гибель 4 человек.
Также в сети появилось и видео с места происшествия, опубликованное на сайте РенТВ.
Напомним, ранее в центре Харькова после столкновения двух иномарок внедорожник вылетел на тротуар и убил пять человек.