В Москве произошло страшное ДТП с автобусом: появились фото и видео

В результате аварии погибли пять человек, еще 15 получили ранения

В Москве, у метро "Славянский бульвар" произошло страшное ДТП – автобус протаранил толпу людей и вылетел в подземный переход: погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов передает "Интерфакс".

"Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице", – говорится в сообщении.

Сразу после трагедии появились сообщения о четверых погибших, но позже стало известно о смерти еще одного человека.







Фото: Twitter



Фото: Twitter

Между тем, в Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ (ГИБДД) подтверждают гибель 4 человек.

Также в сети появилось и видео с места происшествия, опубликованное на сайте РенТВ.

Напомним, ранее в центре Харькова после столкновения двух иномарок внедорожник вылетел на тротуар и убил пять человек.