В Москве умерла вдова экс-президента Югославии Милошевича

Вдова бывшего главы государства умерла в российской клинике

Фото: AFP

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончалась в России на 77-м году жизни.

Об этом сообщает DW.

Вдова бывшего главы государства умерла в российской клинике.

Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В марте 2006 года 64-летний Милошевич скончался в тюрьме МТБЮ, после чего разбирательство в его отношении было закрыто.

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Сама Маркович еще в 2003 году покинула Сербию, власти которой обвинили ее в злоупотреблении служебным положением. В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. Марко Милошевич обвиняется в причастности к убийству троих членов оппозиционного движения "Отпор", которое произошло в мае 2000 года в сербском городе Пожареваце. В 2008 году Маркович и ее сыну было предоставлено политическое убежище в России.

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