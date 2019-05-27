В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет на одном двигателе

В одном из двух двигателей самолета сработал датчик пожаротушения

Фото: facebook.com/svo.airport.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР проверяет обстоятельства возгорания в одном из двигателей пассажирского самолета Airbus A330, прибывшего в Санкт-Петербург из Китая.

В пресс-службе ведомства рассказали в воскресенье, что в одном из двух двигателей самолета сработал датчик пожаротушения. Он сел в Петербурге на одном двигателе без происшествий.

По данным СМИ, рейс выполняла авиакомпания Hainan Airlines.

Airbus A330 – широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащен двумя турбовентиляторными двигателями.

Ранее пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Милан, совершил экстренную посадку Внуково. Экстренная посадка понадобилась из-за возникших проблем с шасси.

Кроме того, в России случилась новая проблема с пассажирским самолетом. Снова речь идет о Sukhoi Superjet-100. Самолет вылетел из Москвы в Самару, но не пролетев и половину пути, развернулся и отправился снова в "Шереметьево". На этот раз проблема была в кабине пилотов.

Также ранее лайнер с россиянами на борту вернулся в аэропорт. Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси.

Напомним, в начале мая в московском "Шереметьево" произошла страшная катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100, когда он при посадке загорелся и погибли несколько десятков пассажиров. Подробней смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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