В России 14-летний подросток обвинен в жестоком убийстве приемных матери и бабушки

В Тверской области России следствие предъявило 14-летнему местному жителю обвинение в убийстве двух женщин – приемных матери и бабушки подростка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Тела женщин 1937 и 1964 годов рождения были обнаружены с признаками насильственной смерти в подвале дома в деревне Сажино Конаковского района области 16 мая – через десять дней после убийства. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали несовершеннолетнего, который был в двухлетнем возрасте усыновлен одной из погибшей.

По версии следствия, 6 мая 2018 года в утреннее время несовершеннолетний, находясь по месту своего проживания, на почве личной неприязни нанес пожилой женщине топором множество ударов в область головы. Непосредственно после этого, подросток взял нож, которым продолжил наносить женщине удары в область шеи и грудной клетки.

От полученных телесных повреждений бабушка скончалась на месте происшествия, после чего несовершеннолетний перетащил ее тело в подвал дома. В вечернее время, когда мать вернулась домой с работы, подросток целенаправленно нанес женщине множество ударов в область шеи, живота и грудной клетки, причинив ей травмы не совместимые с жизнью, после чего с целью сокрытия следов совершенного преступления также перетащил ее в подвал дома.

В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, в Техасе подросток из России убил приемных родителей. Полиция узнала о преступлении от анонимного заявителя. Звонивший, предположительно приятель Карла Брюэра, сообщил, что они вместе курили марихуану, когда тот рассказал ему об убийстве.

Ранее в городе Миасс Челябинской области РФ 15-летний подросток жестоко расправился со своими родителями за запрет играть в компьютерные игры.

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