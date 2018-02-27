В России 16-летняя школьница умерла в "Макдоналдсе"

В Костроме школьница умерла в ресторане быстрого питания "Макдоналдс".

"По предварительным данным, 23 февраля 2018 года около 16 часов 30 минут девушка 2001 года рождения, отдыхавшая в кафе "Макдоналдс" на Октябрьской площади в городе Костроме, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание", – сообщает Следственный Комитет России.

Сообщается, что девушка сидела в кафе вместе с друзьями. По рассказам очевидцев, она сняла куртку, села за столик и ей сразу стало плохо. Это заметили окружающие.

"Пришла, разделась, положила голову на стол. Я к ней подошла, спросила, что случилось, она не ответила. Потом пришли два ее друга, разговаривали с ней. Она молчала и через минуту-две упала под стол. Мы с подругой подбежали, мальчикам сказали положить ее на диван, вызвали "скорую", позвали сотрудников Мака", - вспоминает девушка, ставшая свидетельницей произошедшего.

Скорая ехала около получаса. Когда медики приехали, девушка уже не дышала. Как утверждает свидетельница, они не торопились и даже не попытались спасти девушку. Увидели, что она не подает признаков жизни, и констатировали смерть.

Вслед за врачами приехали родители девушки. Беременная мама разрыдалась при виде дочери. Как стало известно следствию, за несколько дней до этого школьгница жаловалась на боль в сердце. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и проводится экспертиза. Причину смерти школьницы установит вскрытие, и только тогда будет принято процессуальное решение.

Напомним, под Житомиром толпа до смерти забила школьницу за якобы долг в 500 гривен.

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