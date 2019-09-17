В России БТР задавил двоих росгвардейцев: появились подробности

/ Фото: Минобороны РФ

В России продолжаются происшествия с техникой и военнослужащими. Ранее на учениях в России утопили БТР с солдатами, а теперь бронетранспортер "отомстил". Под Смоленском на учениях броневик сбил насмерть двоих росгвардейцев.

В военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону подтвердили факт случившегося происшествия на территории населенного пункта Жерновка.

"Да, такое есть", – сказали в Следственном комитете. В то же время в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погиб только один военнослужащий, а не двое, как писали некоторые СМИ.

"По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку", – сообщили силовики.

А источник в медицинских кругах сообщил, что второй военнослужащий в настоящее время госпитализирован с легкими травмами.

В то же время "Смоленской народной газете" от источника стало известно, что под колеса БТРа попали саперы, которые проводили разведку местности по поиску взрывоопасных предметов.

"За ребятами ехал БТР. Одна из мин неожиданно взорвалась, образовалась дымовая завеса, которая и помешала водителю БТР увидеть впереди идущих саперов", – сказал собеседник газеты.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2017 года в России солдат развел костер и сжег новый БТР. Суд признал его виновным. Отмечается, что ущерб составил 28 миллионов рублей (почти 490 тысяч долларов), однако солдат отделался лишь шестью месяцами дисбата.

Также мы публиковали видео, как в России БТР на полном ходу снес легковушку. Иномарка пыталась проскочить перекресток, однако неожиданно выехал броневик.

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