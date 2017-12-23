В России девятиклассник открыл стрельбу в школе

В Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы в школе. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

Сообщается, что в интернете была опубликована информация о стрельбе на территории общеобразовательного учреждения. Учащийся школы якобы стрелял из пневматического пистолета и причинил травмы нескольким ученикам.

"В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что девятиклассник вышел на крыльцо школы и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, находившихся в школьном дворе", – говорится в сообщении.

В результате один из потерпевших получил гематомы. Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке (Подмосковье) полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу. Учительница получила удар молотком по голове.