В России хотят начать штрафовать полных людей
Российский Минздрав обсудит возможность измерения талии сотрудников в качестве профилактики производственного здоровья
Министерство здравоохранения России планирует обсудить идею измерения талии сотрудников в качестве профилактики производственного здоровья, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", – сказала российский министр, назвав это "обычной частью физикального осмотра человека, чтобы определить индекс массы тела".
Таким образом, она прокомментировала заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая предупредила, что ее ведомство изучает опыт Японии, где на законодательном уровне мужчинам запрещено иметь талию больше 90 см, а женщинами – 80 см.
Она также отметила, что в противном случае гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования, а штрафы за то, что компании не заботятся о здоровье работников, могут ежегодно достигать 19 млн.
Мы ранее писали о том, что самый толстый ребенок в Индонезии Арья Пермана, который не мог самостоятельно ходить из-за полноты, сбросил почти 80 килограммов.
Кроме того, как уже сообщалось, самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко потерял 225 кг на строгой диете и хочет похудеть еще на 200 кг.
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