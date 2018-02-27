В России мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна многоэтажки

Сегодня, 23:25

Погиб сотрудник Росгвардии, еще один человек ранен

фото Бизнес Online
фото Бизнес Online

В Казани мужчина устроил стрельбу в многоэтажке, в результате чего погиб сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает информированный источник.

"По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов", – отмечают в агентстве.

По информации источника, стрельба произошла в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной.

"Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице", – сообщил информированный источник.

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Позже эту информацию подтвердили в МВД Татарстана. Там сообщили, что в данный момент идет операция по задержанию стрелка. На место происшествия выехал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.

"Стрелок заблокировал себя в квартире, ведет огонь на поражение по прохожим из окна", – сообщили агентству.

На данный момент эвакуация жильцов не проводится. Местные СМИ сообщают, что стрелок был давно известен как дебошир и алкоголик, и всего ранения получили три человека.

Как сообщалось, в Харькове мужчина стрелял по врачам и спустил собак на копов. 

Напомним, стрельба возле станции метро "Берестейская" произошла в результате конфликта между двумя охранными структурами.
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Источник:

Интерфакс

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