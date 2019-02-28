Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы

Сегодня, 19:29

Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов

Фото: Flickr
В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81a/67c/5c781a67cf616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81a/67c/5c781a67cf616.jpg Россия Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов

В результате схода лавины в российской республике Карачаево-Черкесия один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе топ-менеджер одного из российских банков.

Как сообщили в местном управлении МЧС, инцидент произошел на горном хребте Дукка в районе горно-лыжного курорта Архыз, но лавина сошла за пределами курортной зоны. Все потерпевшие приехали из Московской области.

На данный момент спасательные работы завершены. По данным регионального Минздрава, четыре человека отделались легкими ссадинами, ушибами, еще у двоих – переломы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе российского банка "Открытие", в группе пострадавших находился и 50-летний директор казначейства финучреждения Дмитрий Орлов. Жертвой стихии оказался гид группы экстремалов.

После трагедии Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесской Республике начал проводить проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее на российском Сочи на горнолыжную трассу сошла лавина, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, этой зимой в оккупированном Россией Крыму 150 автомобилей оказались заблокированы на высокогорье из-за лавины.

Кроме того, спасатели во Франции освободили из снежного плена 12-летнего мальчика, который провел 40 минут под толщей снега после лавины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, зима, лыжи, лавина, горнолыжный спорт

Вы сейчас просматриваете новость " В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лыжник сбежал от лавины в Альпах: история чудесного спасения

21 февраля, 12:45

Алексис Раму опубликовал ролик, где видно, как он находился на волосок от того, чтобы быть погребенным под снегом

Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте

19 февраля, 18:34

Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

В Карпатах за минувшие сутки сошло пять лавин

14 февраля, 15:02

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах пятого уровня

В Альпах сошла новая лавина: есть погибшие

4 февраля, 12:29

В числе жертв – по двое граждан Франции и Великобритании, одного пропавшего все еще ищут

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

4 февраля, 09:20

В горных районах существует угроза оползней снега на дороги

В Польше сошла лавина: шестеро экстремалов были погребены под снегом

30 января, 15:08

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие повреждения

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Украинец построил дом, в котором свет и тепло бесплатные
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа