В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы

Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов

Фото: Flickr

В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81a/67c/5c781a67cf616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81a/67c/5c781a67cf616.jpg 2019-02-28T19:29:00+02:00 Россия Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов

В результате схода лавины в российской республике Карачаево-Черкесия один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе топ-менеджер одного из российских банков.

Как сообщили в местном управлении МЧС, инцидент произошел на горном хребте Дукка в районе горно-лыжного курорта Архыз, но лавина сошла за пределами курортной зоны. Все потерпевшие приехали из Московской области.

На данный момент спасательные работы завершены. По данным регионального Минздрава, четыре человека отделались легкими ссадинами, ушибами, еще у двоих – переломы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе российского банка "Открытие", в группе пострадавших находился и 50-летний директор казначейства финучреждения Дмитрий Орлов. Жертвой стихии оказался гид группы экстремалов.

После трагедии Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесской Республике начал проводить проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ранее на российском Сочи на горнолыжную трассу сошла лавина, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, этой зимой в оккупированном Россией Крыму 150 автомобилей оказались заблокированы на высокогорье из-за лавины.

Кроме того, спасатели во Франции освободили из снежного плена 12-летнего мальчика, который провел 40 минут под толщей снега после лавины.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.