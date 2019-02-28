В России на лыжников сошла лавина: есть жертвы
Среди потерпевших оказался и директор казначейства российского банка "Открытие" Дмитрий Орлов
В результате схода лавины в российской республике Карачаево-Черкесия один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе топ-менеджер одного из российских банков.
Как сообщили в местном управлении МЧС, инцидент произошел на горном хребте Дукка в районе горно-лыжного курорта Архыз, но лавина сошла за пределами курортной зоны. Все потерпевшие приехали из Московской области.
На данный момент спасательные работы завершены. По данным регионального Минздрава, четыре человека отделались легкими ссадинами, ушибами, еще у двоих – переломы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе российского банка "Открытие", в группе пострадавших находился и 50-летний директор казначейства финучреждения Дмитрий Орлов. Жертвой стихии оказался гид группы экстремалов.
После трагедии Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесской Республике начал проводить проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, ранее на российском Сочи на горнолыжную трассу сошла лавина, в результате чего погибли два человека.
Кроме того, этой зимой в оккупированном Россией Крыму 150 автомобилей оказались заблокированы на высокогорье из-за лавины.
Кроме того, спасатели во Франции освободили из снежного плена 12-летнего мальчика, который провел 40 минут под толщей снега после лавины.
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