В России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые
По данному факту открыли уголовное производство
В России автобус с детьми слетел в кювет, в результате чего есть погибшие и раненые. Трагедия произошла в Калужской области, сообщает в пресс-служба Следственного комитета России.
"3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие", – говорится в сообщении.
По информации издания Mash, автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области, которые ехали в Калугу вместе с родителями. Всего внутри салона транспортного средства было около 50 человек. Как отмечает издание, врачи подтверждают информацию о гибели четырех детей и троих взрослых.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Напомним, в октябре 2017 года в России поезд снес автобус, который заглох на железнодорожных путях. Жертвами жуткой аварии стали почти двадцать человек, в том числе дети.
Также мы сообщали, что в результате столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.
Ранее двухъярусный автобус попал в аварию в Таиланде - огромная машина перевернулась после того, как водитель резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии погибли шесть человек, еще около 50 получили ранения.
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