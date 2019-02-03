В России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые

По данному факту открыли уголовное производство

Фото: Mash.

В России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/297/5c56f02974a95.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/297/5c56f02974a95.png 2019-02-03T12:47:00+02:00 Россия По данному факту открыли уголовное производство

В России автобус с детьми слетел в кювет, в результате чего есть погибшие и раненые. Трагедия произошла в Калужской области, сообщает в пресс-служба Следственного комитета России.

"3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие", – говорится в сообщении.

По информации издания Mash, автобус перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области, которые ехали в Калугу вместе с родителями. Всего внутри салона транспортного средства было около 50 человек. Как отмечает издание, врачи подтверждают информацию о гибели четырех детей и троих взрослых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Напомним, в октябре 2017 года в России поезд снес автобус, который заглох на железнодорожных путях. Жертвами жуткой аварии стали почти двадцать человек, в том числе дети.

Также мы сообщали, что в результате столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.

Ранее двухъярусный автобус попал в аварию в Таиланде - огромная машина перевернулась после того, как водитель резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковушкой. В результате аварии погибли шесть человек, еще около 50 получили ранения.

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