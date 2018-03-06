В России под колеса бульдозеров пустили 20 тонн свежих польских яблок
Партию уничтоженных яблок пытались ввезти с территории Республики Беларусь
Яблоки жестоко раздавили бульдозерами. Фото: fsvps.ru
Яблоки жестоко раздавили бульдозерами. Фото: fsvps.ru
Яблоки жестоко раздавили бульдозерами. Фото: fsvps.ru
Яблоки жестоко раздавили бульдозерами. Фото: fsvps.ru
На полигоне бытовых отходов в г. Западная Двина, что в Тверской области, уничтожили около 20 тонн свежих яблок, выращенных в Польше.
"Ранее транспортное средство с плодоовощной продукцией было передано в Управление Россельхознадзора по Тверской области должностными лицами Управления ФСБ по Тверской области, Управления МВД по Тверской области и Тверской таможни для проведения дальнейшего контроля", – говорится в сообщении Россельхознадзора.
Как оказалось, партия яблок ввозилась с территории Республики Беларусь "без фитосанитарных сертификатов и иных сопроводительных документов".
Всю продукцию уничтожили механическим путем, с помощью огромных бульдозеров.
Напомним, Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.
Ранее сообщалось, что в Крым не пустили 328 кг продуктов с материковой Украины.
Также мы писали, что в Крым безуспешно пытались "ввезти 4 собаки и 6 канареек. Кроме того, в чемоданах для личных вещей было выявлено 210 яиц и 10 суточных цыплят.