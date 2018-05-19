В России полицейский заставил мужчину бежать за машиной

Сегодня, 04:44

Потерпевшего привязали тросом и вымогали деньги 

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Сотрудник дорожно-патрульной службы в Буинске вместе со своим другом в состоянии алкогольного воздействия похитил мужчину, привязал его тросом к машине и заставил бежать за ней несколько десятков метров. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан. 

Отмечается, что злоумышленникам не понравилась походка мужчины, который объяснил, что недавно перенес операцию на позвоночнике. 

"Но несмотря на это, его избили, усадили в автомобиль и отвезли за город. Здесь, продолжая избивать и угрожая убийством, потребовали заплатить 15 тыс. рублей, за то, что пытаясь защищаться, он бросил в одного из нападавших бутылку", – говорится в сообщении.

При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и "обмотав вокруг туловища буксировочный трос, заставили пробежать за автомобилем несколько десятков метров". В результате потерпевший согласился на требования, после чего его отвезли в город. Сотрудника ДПС уволили. Возбуждено дело по статьям "похищение человека" и "вымогательство". Оба подозреваемых заключены под стражу.  

Ранее в Винницкой области полицейский выстрелил в своего коллегу на глазах у полусотни детей в селе Рубань. Он перепутал табельное оружие с макетом. Два сотрудника полиции в этом классе показывали детям приемы самообороны.

Ранее сообщалось, что в Париже патрульный полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножницами на его напарникаПрименение оружия полицейским было признано правомерным, поскольку он действовал в рамках необходимой самообороны
Россия, алкоголь, дпс, новости России

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