В России полиция и местные власти борются с антипутинской пропагандой

Вчера, 19:10

Российская полиция изъяла из сети магазинов материалы о "достижениях" экономики за 18 лет

В России готовятся к выборам. Фото: ТАСС
В России готовятся к выборам. Фото: ТАСС

В Верхнем Уфалее Челябинской области РФ полиция пришла в магазины, владелец которых решил проинформировать местных жителей об итогах 18 лет президентства Владимира Путина. Полицейские сорвали со стен информационные материалы. Они сделали это по наводке городских властей, – рассказал в эфире "Эха Москвы" владелец торговых точек, предприниматель Николай Коршунов.

"В этот раз администрация решила особо не "светиться": послала молоденьких девчонок, хотя то, что они работают в администрации города Верхний Уфалей – это однозначно. Они проехали мои магазины, на телефон сфотографировали листовочки и удалились. А через несколько дней пришли сотрудники полиции. У меня 6 магазинов и милицейская облава была вечером одного дня – они успели объехать пять моих торговых точек, и, не вызывая меня, прямо взяли все пообрывали, вплоть до стеклообоев, а на следующий день остался один магазин. Получилось так, что я смог там присутствовать, но они мне ничего не объяснили, взяли объяснение и изъяли листовки, которые я в своем магазине развесил", – рассказал Коршунов.

Коршунов, в частности, расклеил листовки со списком предприятий, закрытых в городе за последние 18 лет. Их – сорок от никелевого комбината, до детской больницы. Это должно было напомнить горожанам, каким образом город поднимается с колен, отметил предприниматель.

Напомним, 8 февраля, в российском Новосибирске произошел курьезный случай – избирком области запретил публиковать фотографию пикетчика Игоря Просанова, который к приезду президента РФ Владимира Путина в новосибирский Академгородок вышел на улицу в жилете с надписями "Путин – беда России" и "Путин – плохой президент".

Как известно, выборы в России состоятся 18 марта.

Напомним, суд России окончательно отстранил Алексея Навального от участия в выборах.
выборы, Путин, россия
Источник:

Эхо Москвы

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