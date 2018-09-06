В России повязали "волонтера", работающего с гумконвоями в "Л/ДНР"

"Волонтер" был задержан и заключен под стражу во время следующего посещения Ростовской области

В Ростовской области задержали "волонтера" Дмитрия Бабича, сторонника "Л/ДНР", который оказывал финансовую помощь террористам.

По предварительной информации, в последней партии "гуманитарных грузов" Бабич перевозил бронежилеты, тактические очки и защитные элементы на локти и колени, передает "Панорама".

Данный груз был задержан таможенниками. Согласно экспертного заключения, изъятое относится к продукции военного назначения (специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил), поэтому есть основания для возбуждения уголовного дела.

Отмечается, что "волонтер" был задержан и заключен под стражу во время следующего посещения Ростовской области. 7 сентября в Матвеево-Курганском суде Ростовской области будет рассматриваться вопрос о продления срока его содержания под стражей.

"Что-то новенькое, раньше за это премии давали", – написал один из пользователей сети, комментируя новость. "Ничего нового, не поделился с кем надо из органов, вот и все", – ответили ему.

Напомним, за помощь боевикам "депутату" из "ДНР" грозит 15 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, мужчина продолжает работать на оккупантов и принимает активное участие в деятельности самопровозглашенной республики.

Как сообщалось, житель Сумкой области перешел на сторону боевиков так называемой "Донецкой Народной Республики". Мужчин вступил в ряды одного из батальонов псевдореспублики и принимает активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.