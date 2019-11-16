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В России при загадочных обстоятельствах умер оппозиционный политик

16 ноября, 14:51

Никита Исаев скончался в ночь в поезде Тамбов-Москва

Никита Исаев. Фото: novaya-rossia.ru

Никита Исаев. Фото: novaya-rossia.ru

Российский оппозиционный политик, лидер общественно-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в ночь на субботу (16 ноября) в поезде Тамбов-Москва. Эту информацию подтвердили несколько источников в "Новой России". Исаев ранее в комментарии "Сегодня" давал оценку Резервному фонду России.

Причина смерти официально пока не установлена.

В отделении МВД по Павелецкому вокзалу Москвы, куда прибыл поезд, в котором скончался Исаев, от комментариев отказались.

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Накануне вечером Исаев сел в поезд и написал пост в соцсетях, подкрепив его фотографией. "С чувством выполненного долга отправляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019-2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными", – сказал он.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

Напомним, "Новая Россия" позиционирует себя, как новое общественное политическое движение, которое собирается выступать в роли конструктивного оппонента действующей власти и бороться за расположение и симпатии городского протестного электората.

Как известно, в феврале 2015 года в Москве убили российского оппозиционера Бориса Немцова.

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Россия смерть оппозиционер

Источник: Интерфакс

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