В России разбился вертолет: названы причины случившегося

Сегодня, 19:45

Вертолет мог завалиться на бок, зацепив провода, или упасть из-за обледенения

Фото: Dmitry Terekhov/Flickr
Фото: Dmitry Terekhov/Flickr

В Ненецком автономном округе России совершил жесткую посадку тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т авиакомпании Utair с шестью людьми на борту. Авария произошла за 500 м до посадочной площадки.

В результате случившегося пять человек были легко ранены и один погиб. По неподтвержденным данным, жертвой крушения оказался командир судна.

Как сообщают представители местных служб транспортного надзора, авария произошла в сложных метеоусловиях – почти при нулевой видимости.

Пока что рассматриваются две причины случившегося – ошибка пилота при незапланированной посадке или отказ техники.

Следствие допускает, что вертолет мог завалиться на бок, зацепив провода, или упасть из-за обледенения.

К месту крушения был отправлен вездеход спасателей.

Напомним, что в начале месяца в Тверской области разбился вертолет Ми-8 с нефтяниками, облетавший трубопровод.

Также мы писали о крушении вертолета под российской Костромой, жертвами которого стали три человека.

Кроме того, 23 июня в Хантимансийском автономном округе Югра вертолет Ми-2 упал в болото. В результате аварии погиб пилот.
Россия, крушение, вертолет, авиакатастрофа, Ми-26
Источник:

Интерфакс

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