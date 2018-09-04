В России разворачивается масштабная борьба с инакомыслием в соцсетях

Сегодня, 07:23

На фоне массовой борьбы с так называемым экстремизмом в Интернете в России фиксируют отдельные случаи шантажа


В России жителя Тюмени осудили по выложенную в соцсети песню. Дали полтора года условно. Суд признал, что его публикация разжигала межнациональную рознь.

В прошлом году за репост картинок или комментарий к посту – осудили почти 800 россиян. Их обвинили в экстремизме и посягательстве на территориальную целостность РФ.

"Как товарищ Сталин говорил, даже если сигнал на 10% справедлив, все равно надо к нему прислушаться и пусть лучше мы накажем 9 невиновных, чем пропустим одного опасного. Это тотальный страх", – комментирует происходящее Дмитрий Орешкин, политолог.

Политолог говорит: власть боится, что россияне перестанут верить федеральным каналам, которые создают совершенно иную реальность. Один из рупоров Кремля – Владимир Соловьев – публично оскорбляет тех, кто имеет другой взгляд.

На фоне массовой борьбы с так называемым экстремизмом в интернете в России фиксируют отдельные случаи шантажа.

Андрей Бубеев отсидел два года за репост чужого сообщения "Крым – это Украина". После освобождения из тюрьмы с семьей бежал в Киев. Андрея в суде защищала адвокат Светлана Сидоркина.

"Фактически, ту информацию, по которой его привлекли к уголовное ответственности, видели всего 12 подписчиков, которые прочитали. Виртуальное пространство – один из способов выражения собственного мнения, а выражение своего мнения у нас защищено Конституцией Российской Федерации. Выходит, власти и суды нарушают конституцию? Конституционные права? Я считаю, что да!", – говорит Светлана Сидоркина.

Тотальный контроль интернета и мыслей народа – вот, что ждет Россию в ближайшем будущем, считает политолог.

Каждый телефонный разговор в России будет записан и сохранен. Это один из пунктов пакета Яровой – так называемого антитеррористического закона, который вступил в силу этим летом. Он позволяет следить и за тем, на какие сайты заходят россияне. Чтобы еще больше контролировать мысли граждан, в Кремле думают над созданием внутреннего, закрытого от мира, интернета.

Напомним, в конце декабря 2017-го Ларису Китайскую, гражданку Украины, осудили в Крыму за посты в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что запрет в России рассказывать о сотрудничестве СССР с нацистами взбудоражил соцсети.
интернет, запрет, соцсети, инакомыслие, яровая
Источник:

"Сегодня"

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