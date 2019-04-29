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"Праздник трудящихся": в России с 1 мая вводят налог на тунеядство

29 апреля, 09:14

Власти РФ "закручивают гайки" своим гражданам – теперь россиянам без работы придется платить государству

Фото: AFP

В России "налог на тунеядство" вводится с 1 мая 2019 года – он был согласован и одобрен Госдумой. Российские депутаты считают, что таким образом удастся привлечь людей, которые работают неофициально, к социальной жизни страны.

Об этом сообщает сайт 1RRE.

Отмечается, что в России существует проблема с финансированием социальных программ и Госдума пошла на радикальные меры – привлечь не работающих, но пользующихся всеми бесплатными благами граждан, к необходимости платить социальные взносы. В России таких людей аж 68 миллионов человек, а вот неработающих, по разным данным, – 16-18 миллионов россиян.

После вступления в силу нового закона у "тунеядцев" будет несколько вариантов: найти работу, стать индивидуальным предпринимателем и платить взносы в медицинский и пенсионный фонды, купить патент на выбранный вид деятельности или оплачивать медицинскую страховку из своего кармана.

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В то же время граждане РФ могут не работать по следующим причинам: получают проценты с банковского вклада, живут на доходы, вырученные от продажи собственной продукции сада и огорода, охотники и рыбаки, продающие свою добычу, ухаживают за больными родственниками или детьми и многое другое.

Освобождены от нового вид налога будут следующие категории граждан РФ: инвалиды, пенсионеры, матери, ухаживающие за детьми дошкольного возраста, несовершеннолетние, осуществляющие уход за больными, официально зарегистрированные безработные в период поиска работы, участники боевых операций.

За "тунеядство" без уважительной причины россияне должны будут заплатить 21 400 рублей, если не работали официально на протяжении года и 183 дня.

Напомним, в 2017 году в Беларуси Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" была установлена обязанность граждан этой страны, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода), ввели уплату сбора ("налог на тунеядство") в размере 20 базовых величин (200 долларов). За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ. Такое нововведение вызвало бурю протестов по всей стране. Однако уже в январе 2018-го президент Александр Лукашенко отменил в Беларуси "налог на тунеядцев".

Смотрите в сюжете "Сегодня", как проходили протесты в Беларуси из-за скандального налога.

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Тег Россия, россияне, налог, тунеядство

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